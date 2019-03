Il grande Ottocento tra Hayez e Segantini in tv: la mostra del San Domenico spiegata su Sky

Per il sesto anno consecutivo Sky Arte trasmetterà uno speciale interamente dedicato alla grande mostra allestita ai Musei San Domenico di Forlì "“Ottocento. L’Arte dell’Italia tra Hayez e Segantini"”, air in prima visione giovedì alle ore 20:10 sui canali 120 e 400 di Sky e riproposto in 20 repliche fino a metà giugno.

Trentacinque minuti dove la Conduttrice, Eva Crosetta, accompagnerà il telespettatore in un emozionante percorso espositivo fatto di 150 opere e 94 artisti. Insieme ai curatori della mostra, e ai rappresentanti istituzionali, si racconteranno i 60 anni dall’Unità d’Italia fino alla grande guerra. Anni turbolenti, ma anche pieni di entusiasmo, dove una Nazione unita sotto un’unica bandiera trova nell’arte uno strumento privilegiato per raccontare l’Italia a quei 22 milioni di italiani che fino a poco prima non lo erano. Uno strumento che poteva raccontare quale fosse il loro passato, la civiltà da cui provenivano, e quale il loro futuro.

Dentro tutto questo c’è il racconto del processo di modernizzazione, dell’industrializzazione del Paese e di tanti stili diversi, che vanno dal Romanticismo storico al Realismo al Simbolismo: da Hayez a Segantini passando – solo per citarne alcuni - per Fattori, Signorini, Corcos, Balla e Boccioni. Un pluralismo di stili, in armonia tra loro, che hanno permesso di creare un’arte nazionale in grado di restare al passo con i rinnovamenti contemporanei dell’arte europea.