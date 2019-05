Il grido di dolore di un agricoltore: "Terzo raid dei lupi in due settimane, 10 pecore sbranate"

E' il terzo attacco di lupi che subisce nel giro di poco più di due settimane, per un totale di 10 pecore sbranate e pure delle galline. E' il calvario che sta subendo un allevatore che non si trova sull'alto Appennino, ma a Carpena, alle porte della città di Forlì. Nella notte tra domenica e lunedì i lupi sono tornati a colpire, uccidendo una pecora, presumibilmente intorno alle 4.30. Solo due sere prima un altro attacco aveva comportato la perdita di altri 5 capi di bestiame, mentre il primo raid dei lupi, lo scorso 9 maggio, aveva visto 4 pecore uccise e le galline. “L'area è protetta da una recinzione alta un metro e 80 centimetri, ma non basta. Non so più come difendermi”, è il grido di dolore dell'allevatore, che ripropone la questione – sempre più lamentata dal mondo agricolo – della presenza di lupi in zone antropizzate e non solo nelle aree di montagna. Anche la terza incursione è stata segnalata all'Ausl per le procedure di risarcimento.