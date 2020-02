“Il lavoro cambia, anche noi”, festa del tesseramento per l'Ugl della Romagna

Il 15 gennaio, è stato presentato a Roma, dal Segretario Generale Francesco Paolo Capone, il nuovo logo UGL , in quell’occasione il sindacato erede della CISNAL ha individuato la giornata del 1° febbraio 2020 come la giornata della Festa del Tesseramento avente lo scopo non soltanto di distribuire le tessere UGL ai dirigenti sindacali ed agli iscritti ma anche per avvicinare la sigla ai cittadini ed ai simpatizzanti.

Tale iniziativa ha avuto luogo in tutta Italia e per la Romagna sabato mattina presso la sede dell’UGL di via Bruni 20 a Forlì, il segretario generale territoriale Filippo Lo Giudice ha parlato di “Il lavoro cambia, anche noi”, tema scelto per festeggiare i 70 anni dalla nascita del sindacato. Erano presenti tutti i segretari provinciali di categoria e molti iscritti.

“Presso la nostra sede provinciale abbiamo consegnato le tessere dell’UGL con il nuovo logo del sindacato agli iscritti e dirigenti sindacali di Forlì-Cesena-Rimini e Ravenna. L’iniziativa ha riscosso un successo lusinghiero e nell’occasione abbiamo svolto una ricognizione dell’attività svolta nell’ultimo anno, durante il quale, grazie a un ottimo lavoro di squadra, il nostro sindacato ha moltiplicato il numero degli iscritti aprendosi la strada in aziende nuove e nuove categorie del lavoro. Segno che un’intransigente attività sindacale in difesa dei diritti dei lavoratori viene riconosciuta come l’unica e seria tutela nel mondo delle imprese e delle professioni”: commenta Filippo Lo Giudice .