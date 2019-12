Il Liceo Artistico e Musicale nel nome di Antonio Canova: la cerimonia durante l'open night

Il Liceo Artistico e Musicale nel nome di Antonio Canova. La cerimonia d'intitolazione avverà sabato in occasione dell'open night in programma dalle 18.30. "La scelta di intitolare la scuola ad Antonio Canova vuole ricordare l’identità canoviana della città - spiega il dirigente Electra Stamboulis -. Tale aspetto costituirà la trama di una serie di occasioni di studio e approfondimento che il Liceo sta approntando per il 2020 sulla figura del grande artista neoclassico". La scuola inaugurerà la nuova targa del Liceo, realizzata dal professor Di Cicco. Saranno presenti per l’occasione il presidente della Provincia di ForlììCesena Gabriele Antonio Fratto, l’assessore Paola Casara del Comune di Forlì, e molti altri che hanno contribuito a quest’opera di rinnovamento della scuola.

Nell’atrio della scuola sarà presentato un originale allestimento realizzato dagli studenti del corso di Scenografia guidati dalla professoressa Carmen Imperio, un’istallazione che evoca le varie anime della scuola. Gli studenti del musicale cureranno invece la colonna sonora dell’evento. Nel corso della serata sarà presentata la nuova offerta formativa, che prevede un nuovo indirizzo di studi (Audiovisivi e Multimediale) e un biennio rinnovato che prevede l’opportunità di scegliere tra 4 potenziamenti all’Artistico (inglese, seconda lingua, musicale e coding).