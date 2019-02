Il Liceo Scientifico celebra Paulucci di Calboli a cent'anni dalla morte

Venerdì 22 febbraio alle ore 17,00, si è tenuta presso la sala riunioni del Liceo Scientifico la presentazione del libro "Coscienza e memoria della Grande Guerra" che ha aperto le celebrazioni per la commemorazione del centenario della morte del nostro illustre concittadino Fulcieri Paolucci di Calboli.



La presentazione, introdotta dalla dirigente dell'istituto Susi Olivetti, è stata condotta dall'autore Giovanni Tassani, coadiuvato dai fattivi interventi di Flavia Bugani e Domenico Guzzo.

Grande interesse e partecipazione ha suscitato, sui numerosi studenti presenti, la narrazione delle storie che hanno coinvolto i tanti giovani romagnoli che parteciparono ai tragici eventi della prima Guerra Mondiale a cui Fulcieri prese parte come volontario riportando gravi ferite che lo condussero a morte nel 1919.

"Come consigliere di Forza Italia ho partecipato con vivissimo interesse e coinvolgimento all'incontro, compiacendomi della partecipazione di tanti ragazzi. Devo purtroppo registrare la totale assenza della Giunta del Comune di Forlì in primo luogo dell'Assessorato alla Cultura, che ha disertato questo incontro, che era il primo delle varie iniziative riguardanti il centenario di Fulcieri Paolucci di Calboli e significativo per la partecipazione di tanti giovani, dimostrando la totale mancanza di sensibilità verso l'argomento così coinvolgente per la nostra storia locale, nazionale e verso i tutti cittadini presenti" ha detto il Consigliere Comunale del Gruppo Forza Italia, Eliana Gardini