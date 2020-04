Il Lions Club dona 3mila euro alla Caritas per l'emergenza coronavirus

In un primo momento sono state acquistate 920 mascherine per essere distribuite ad alcune case di riposo del territorio: Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, Zauli di Dovadola, Giovannini Mignani Baccarini di Terra del Sole, alle quattro forlivesi: Pietro Zangheri, Orsi-Mangelli, Casa Mia, Al Parco, oltre al Gruppo appartamento Progetto Ruffilli. Successivamente è stato donato al reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni un frigorifero per farmaci del valore di 3.000 euro, al quale si è aggiunto un ecografo portatile maneggevole utile in ambulanza ed in elicottero per la diagnosi di malattie respiratorie. Quest'ultimo service in collaborazione e tramite l’associazione di medici Salute e Solidarietà, che ha in corso una raccolta fondi per sostenere le esigenze del medesimo reparto, alla quale il Forlì Host ha contribuito elargendo 8.000 euro. Inoltre, unitamente ai club Lions gemelli di Grimsby Cleethorpes (Gran Bretagna) e Mont Saint Guibert (Belgio), sono stati donati 1.500 euro a sostegno del progetto “Un sorriso dietro la mascherina” dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

"Per ultimo, racconta Foster Lambruschi, presidente del Lions Club Forlì Host, abbiamo raccolto l'appello della Caritas Diocesana Forlì-Bertinoro per continuare a consentire l'acquisto di alimenti di prima necessità da destinare al confezionamento dei pacchi viveri a domicilio e il sostegno alle mense del Buon Pastore e San Francesco, nonché all'acquisto di dispositivi di sicurezza e di prodotti igienizzanti e per l’igiene personale da distribuire alle persone. Siccome la Caritas diocesana per sostenere l’emergenza coronavirus, prosegue Lambruschi, ha continuato la sua attività di aiuto e attenzione alle persone in difficoltà trasformando, nell’immediato, i suoi servizi alla contingenza dell’emergenza in corso, abbiamo deciso di devolvere all'associazione 3.000 euro. Anche in questo caso consigliamo ai cittadini forlivesi di avere attenzione per questa realtà che si occupa dei più bisognosi sostenendola con contributi utilizzando il conto corrente intestato a Fondazione Buon Pastore-Caritas IBAN IT16V0306913298100000006988, specificando nella causale specificare: Emergenza Coronavirus".