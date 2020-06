Il Lions Club Forlì Host piange la scomparsa di Caterina Mazzini

Lions Club Forlì Host in lutto. Si è spenta Caterina Mazzini, moglie del socio e past presidente, Andrea Mariotti. Il Lions Club Forlì Host la ricorda come "una persona splendida, che ha vissuto con orgoglio e passione il suo far parte della grande famiglia lionistica". Mercoledì è aperta la Camera Mortuaria dell’Ospedale Pierantoni di Forlì, dove sarà possibile porgere personalmente le condoglianze al marito e familiari. La cerimonia funebre si terrà giovedì alla chiesa di Regina Pacis (Piazzale Papa Giovanni XXIII), dove si giungerà partendo dalla Camera Mortuaria alle ore 9,00.

