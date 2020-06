Il Lions Club Forlì Valle del Bidente contro il covid-19 in Africa

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto quest'anno da Paolo Dell'Aquila, ha promosso un service per la lotta contro il Covid-19 assieme al Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo di Forlì ed a Medici con l’Africa Cuamm. Ha quindi finanziato un progetto per acquistare materiali di protezione, lanciato dalla Ong Medici con l’Africa, condividendo il service con il Lions Club Firenze Bagno a Ripoli, al quale è legato da un gemellaggio.

Per sensibilizzare sulla tematica, il Lions Club Forlì Valle del Bidente, assieme al Lions Club Firenze Bagno a Ripoli, ha organizzato un intermeeting aperto al pubblico, dedicato a “La lotta contro il Covid-19 in Africa”, che si terrà giovedì alle 21 tramite la piattaforma Zoom. L’incontro è aperto alla cittadinanza ed è possibile accederle una volta chieste le credenziali agli organizzatori (alla mail info@lionsforlivalledelbidente.it).

Il meeting verrà introdotto da Paolo Dell’Aquila (presidente Lions Club Forlì Valle del Bidente e Paolo Limberti (presidente Lions Club Firenze Bagno a Ripoli) e vedrà i saluti del Governatore del Distretto Lions 108A Tommaso Dragani e del Governatore del Distretto 108LA Pier Luigi Rossi. Durante l’incontro interverranno Giovanni Putoto (Responsabile ricerca Medici per l’Africa Cuamm), Oscar Merante Boschin (responsabile comunicazione Medici per l’Africa Cuamm) e Davide Rosetti (presidente Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo). Si parlerà quindi dei programmi di intervento africani, volti a ridurre l’espansione del Coronavirus nel continente africano.