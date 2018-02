Il Lions Club Host a "Commercianti per un giorno": ricavato per la Caritas e l'Emporio Solidale

Il Lions Club Forlì Host parteciperà a "Commercianti per un giorno", per il sesto anno consecutivo, la manifestazione che si svolgerà per l'intera giornata di domenica (dalle ore 9 alle ore 19) nei locali della Fiera di Forlì in via Punta di Ferro. Com'è noto l'evento si caratterizza per essere una mostra scambio dedicata ai privati, che per alcune ore si cimenteranno con un mestiere, quello del commerciante, fortemente messo in discussione dalla crisi. Nel corso della giornata si potrà vendere, comprare, scambiare merci per trarre un "utile" da oggetti non più utilizzati o da alcuni capi di vestiario che non vengono più indossati.

Nei giorni scorsi i soci del Club hanno selezionato nelle proprie abitazioni, coinvolgendo anche gli amici, i materiali da portare in fiera (lo stand è il numero 109, in prossimità dell'ingresso principale) valutando ogni pezzo che verrà esposto stabilendo quanto richiedere in caso di cessione. "Considerate le pressanti esigenze della locale Caritas e dell'Emporio della Solidarietà - informa Gabriele Zelli, presidente del Lions Club Forlì Host - abbiamo deciso di devolvere il ricavato dell'intera giornata a queste due importanti realtà forlivesi per far fronte alle accresciute richieste di cibo da parte di famiglie e di singoli cittadini. Non sarà la sola inziativa che attueremo a tale scopo. Ne seguiranno altre nel corso dei prossimi mesi, in modo da poter raggiungere perlomeno la stessa cifra di tremila euro donata lo scorso anno consegnandola nelle mani del direttore della Caritas Sauro Bandi".