Il Lions Club Valle del Bidente dona 5mila euro all'ospedale di Forlì

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto quest'anno da Paolo Dell'Aquila, ha scelto di contrastare l'emergenza Coronavirus, effettuando una donazione a favore dell'Ospedale di Forlì. Erogando immediatamente 5mila euro il club ha voluto destinare una parte rilevante dei suoi fondi service per l'acquisto di attrezzature per l'emergenza Covid-19, aiutando l'ospedale e i medici che quotidianamente lottano contro l'epidemia in corso.

A questo service, nel prossimo futuro, se ne affiancheranno altri, sempre mirati ad affrontare direttamente l'emergenza sanitaria. Sul piano sociale, invece, il Lions Club Forlì Valle del Bidente, ha firmato un Accordo con il Comune di Forlì per collaborare con il servizio "Spesa a domicilio", che viene erogato a favore di anziani, disabili o affetti da patologie croniche. I volontari del club collaborano quindi ad acquistare ed a recapitare i beni a chi non può uscire di casa.

In futuro, i volontari potranno essere disponibili anche ad attività di informazione e sostegno per le persone anziane e fragili. Il Lions Club Forlì Valle del Bidente persegue quest'anno nei service e nella riflessione convegnistica una “cultura dell'inclusione”, rivolta a sostenere le persone più svantaggiate, deboli e meno inserite nelle reti sociali per motivi di età o di patologia. Nell'affrontare le emergenze sociali il Club dà concretezza al motto Lions “We Serve”.