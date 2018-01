Il Magistrato Leoni a Salotto Blu: "La giustizia è come la misericordia. O è rapida o non serve"

Michele Leoni, presidente della Corte di Assise di Bologna, è stato ospite della trasmissione condotta da Mario Russomanno su Video Regione. Oggetto della conversazione intrattenuta in studio con il magistrato, che vanta lunga esperienza professionale anche nel contrasto alla criminalità organizzata in virtù di una carriera cominciata nella Locride, sono stati il ruolo della Magistratura nel Paese, la effettiva possibilità di recupero sociale dei carcerati e il complessivo stato della Giustizia. La trasmissione andrà in onda giovedì alle 23.15.