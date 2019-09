Il maltempo in arrivo spegne "Griglie in Festa": si valuta la possibilità di altre date

Il fine settimana si annuncia instabile. E' così salta "Griglie in Festa", la manifestazione dedicata agli amanti del barbecue organizzata da Estragon in collaborazione con Feel Forlì. L'evento nato per valorizzare le eccellenze italiane e straniere delle carni pregiate, cotte rigorosamente sulla brace, era annunciato per questo fine settimane, a partire da venerdì, in piazza Cavour.

Le previsioni meteo avverse hanno invece costretto gli organizzatori a cancellare la tre giorni di cibo, vino e musica. "Nelle prossime ore verrà valutata con il Comune di Forlì la possibilità di recuperare la manifestazione in altre date", viene comunicato.