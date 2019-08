Il ministro dell'Istruzione Bussetti in visita a Forlì, Zattini: "Scuola è centrale"

Incontro, lunedì mattina, tra il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti e il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, assieme, insieme al Sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone. Presente anche una delegazione del mondo scolastico forlivese. A fare gli onori di casa anche il vicesindaco Daniele Mezzacapo e l'assessore Rosaria Tassinari. Spiega Zattini: “Durante l’incontro ho voluto illustrare al ministro alcune situazioni particolarmente significative del territorio forlivese, con l'impegno di proseguire un rapporto di stretta collaborazione nell'interesse primario dei giovani, delle famiglie, del corpo docente e di tutte le professionalità coinvolte nella grande struttura organizzativa dell'istruzione e dell'università. Ho ribadito la centralità della scuola nel programma dell'amministrazione comunale quale ambito fondamentale per la formazione delle giovani generazioni, per favorire l'integrazione e anche per la proposta di specializzazione che la presenza universitaria mette a disposizione a livello nazionale e internazionale, con la prospettiva di renderla ancora più ampia e autorevole”.