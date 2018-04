Il mito della "Bussola" diventa un talent show in tv condotto da Luana Babini

Sarà Luana Babini, star della canzone e abituale conduttrice del programma di intrattenimento “Scacciapensieri”, a presentare l'appuntamento della Domenica sera su VideoRegione. Il programma prenderà il via il 15 Aprile, andrà in onda con cadenza settimanale la Domenica alle 21 e sarà visibile sul canale 12 del digitale terrestre. Avrà come filo conduttore l'attualità musicale e la voglia di emergere dei concorrenti in gara ma anche, contemporaneamente, il richiamo agli anni migliori della Romagna.

“Bussola Talent”, il nuovo show, vedrà infatti competere, sulle note di canzoni da tutti conosciute, le migliori dodici voci esordienti che la nostra terra esprima attaualmente. I cantanti, sottoposti al giudizio inappellabile di una giuria di qualità composta da tre esperti, si esibiranno nel corso di sette successive puntate del programma, impreziosite da interviste che Luana Babini dedicherà a ospiti presenti in studio. Persone in grado di ricordare e restituire le atmosfere dei trenta anni di attività de “La Bussola” di Fratta Terme, locale che costituì luogo di intrattenimento per la intera Romagna. Di qui il nome attribuito al programma, che rammenta al pubblico l'obbiettivo che si è data ultimamente VideoRegione, quello di ripercorrere la storia de “La Bussola” e di quei trenta anni, dal 1963 in poi, che furono di serenità e di crescita per la Romagna.

E' del resto noto che un altro dei volti conosciuti della emittente, il giornalista Mario Russomanno, è impegnato su questo tema srcivendo un libro che sarà proposto gratuitamente agli spettatori che ne faranno richiesta prenotandolo all'indirizzo mail bussolalibro@gmail.com

Luana Babini si dichiara entusiasta della nuova esperienza: “ne sono particolarmente contenta. Si tratterà di uno show divertente, in grado di intrattenere il nostro pubblico in modo nuovo e piacevole. Proporremo buona musica ed emozioni, con un mix efficace tra novità e tradizione: faremo conoscere nuovi talenti e riscopriremo un modo di stare assieme di cui oggi più che mai si sente un gran bisogno. Partiremo con un ciclo di sette puntate ma se la gente da casa ci seguirà continueremo. Quindi incrociamo le dita”. Appuntamento, allora, quanto meno fino alla prossima estate, ogni Domenica sera su VideoRegione.