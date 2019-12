Il muro di pietra crollò dopo le abbondanti nevicate: conclusi a Corniolo i lavori in via della Foresta

Conclusi a Corniolo i lavori in via Della Foresta, dove, a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose che si verificarono tra febbraio e marzo del 2018, crollò una porzione del muro di sostegno in pietra all'intersezione con la strada provinciale 4 del Bidente. Il Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in accordo con il Comune di Santa Sofia, ha redatto un progetto per consentire la circolazione in sicurezza sulla strada, nel tratto interessato dal dissesto, e ha programmato un intervento che prevedeva la realizzazione di un muro di sostegno in cemento armato, con il relativo drenaggio.



I lavori, finanziati nell’ambito del Piano dei primi interventi urgenti contenuti nell’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione civile numero 533/2018 per un importo di 105mila euro, sono stati eseguiti dall’impresa Brizzi Costruzioni di Casteldelci (Rimini) fra luglio e settembre. La direzione lavori è stata seguita dai tecnici del Servizio Area Romagna. "Ora, a conclusione dei lavori, esprimo soddisfazione per quanto realizzato - dice il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi -. Garantire una viabilità libera da ostacoli è una priorità e questo è ancora più importante quando parliamo di frazioni. I servizi sono fondamentali per mantenere vivi i territori di montagna e ringraziamo il Servizio Area Romagna e, in particolare, Mauro Vannoni per il contributo a questo intervento".