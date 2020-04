Il "Noi ci siamo" della Protezione civile: tributo all'Irst di Meldola

Giovedì mattina si è tenuta nell'area antistante l'ingresso dell'Irst una breve cerimonia di saluto da parte della Protezione Civile. L'evento ha visto la partecipazione di mezzi e alcuni volontari della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, cui Irst ha tributato un doveroso applauso di ringraziamento. La cerimonia ha rispettato le vigenti norme di comportamento per il distanziamento. Con questo flash mob ’Agenzia di protlezione civile regionale ha voluto dire grazie a tutti coloro che sono impegnati quotidianamente per gestire e superare l’emergenza legata alla pandemia di coronavirus. Ma non solo.

Un messaggio duplice per dire che la Protezione civile c’è e ci sarà sempre e ringraziare chi lavora nella sanità insieme a tutto il personale dell’Agenzia e i volontari. Tutti quanti si stanno adoperando ora per supportare il sistema sanitario dell’Emilia-Romagna in questa emergenza che è anche un’emergenza territoriale.Un’attività, quella dell’Agenzia regionale, che riguarda l’organizzazione delle forniture di beni e servizi, l’affiancamento delle imprese che si sono riconvertite per produrre materiale sanitario e nelle attività di requisizione e ridistribuzione del materiale recuperato, le donazioni, il collegamento con la Protezione civile nazionale e tutta la logistica a supporto della sanità.

Oltre a questo, il lavoro con i servizi comunali del territorio, per stare vicini ai cittadini, e la collaborazione costante con gli ospedali e le strutture sanitarie per mettere a disposizione il materiale e per la gestione dei magazzini. Un lavoro incessante che giovedì, nella breve pausa pranzo, alcuni volontari e dipendenti dell’Agenzia hanno voluto confermare, ringraziando in modo corale il sistema sanitario. Una presenza segnata con i mezzi della Protezione civile, applausi e qualche suonata di sirena.