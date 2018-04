Il nome del celebre artista Cattelan torna a comparire nello stabile che fu la sua residenza a Forlì

Un episodio difficile da catalogare quello che si è verificato giovedì mattina in via Maroncelli, se un atto goliardico o l'azione di qualche fan sfegatato del famoso artista veneto Maurizio Cattelan che per alcuni anni tra la fine degli anno '80 e l'inizio degli anni '90 ha vissuto e soggiornato a Forlì, prima di diventare l' “artista da 86 milioni di dollari” (così è stato definito da chi si è preso la briga di sommare le spese fatte dai cultori della sua arte di tutto il mondo per aggiudicarsi le sue opere). Giovedì mattina, al civico 7 di via Maroncelli, nello stabile che accolse la residenza di Cattelan, sono comparse le etichette 'm.Cattelan' su tutti i campanelli al portone, coprendo così i nomi dei veri inquilini dello storico stabile che ospita anche il Circolo Democratico. La curiosità, col fatto che tutta la strada è abitata da diversi studenti universitari, è corsa di bocca in bocca, nell'ambiente universitario in particolare.

Non è la prima volta che Forlì finisce al centro di provocazioni che portano il segno del famoso e provocatorio artista. Nel 2011 al Museo Guggenheim di New York comparvero in una installazione di Cattelan delle targhe rubate a Forlì anni prima, insegne di ottone che – sempre sui portoni – indicano studi professionali e medici, il cui furto era stato denunciato. E che dire poi quando Cattelan andò in Questura, sempre a Forlì, per denunciare il furto della sua auto con dentro un'opera che in verità non aveva mai realizzato, una forma estrema e come al suo solito provocatoria per mostrare come sia facile rendere vero qualcosa che non esiste. Cattelan è lo stesso della statua del dito medio alzato in una piazza di Milano. Il suo nome è così ritornato alla ribalta nella città che vide muovere i suoi primi passi artistici.