Il nuovo procuratore capo in visita al Campus di Forlì

Mercoledì mattina il nuovo procuratore capo della Repubblica di Forlì, Maria Teresa Cameli, è stato ricevuto dal presidente del Campus di Forlì Felix San Vicente e della dirigente di Campus Morena Gervasi. Cameli, si legge in una nota del Campus di Forlì, "è stata molto contenta di visitare il Campus ed ha apprezzato la modernità del nuovo insediamento auspicando una piena collaborazione tra la Procura della Repubblica e il Campus per la creazione di eventi formativi comuni e per la condivisione di conoscenze tra le realtà forlivesi per favorire lo sviluppo dell’insediamento universitario".