Il parco della Resistenza si candida come "luogo del cuore" del Fai, come votare

Da oltre un mese è possibile votare sul sito del Fondo Ambiente Italiano, come ‘luogo del cuore’, il Parco della Resistenza, più comunemente conosciuto come ‘I Giardini pubblici’ della città. L’Associazione "Oltre il Giardino", che ha fra i suoi obiettivi l'approfondimento, la diffusione e la promozione della cultura del verde, ha da tempo focalizzato la propria attenzione su questo luogo simbolo che è stato frequentato da tutte le generazioni di forlivesi e al quale sono legati ricordi ed esperienze vissute prima da bambini, e poi come genitori e nonni. Al valore affettivo il Parco somma un importante significato storico essendo stato testimone, e talvolta vittima, delle evoluzioni politico, sociali e culturali della città.

Oggi è ben leggibile la sua funzione di raccordo paesaggistico tra l'area architettonica razionalista e i nuovi quartieri residenziali e soprattutto è evidente il suo prezioso ruolo di polmone verde della città con i suoi alberi centenari. Diverse sono le iniziative che Oltre il Giardino ha intrapreso per sottolineare il valore del Parco come l’attività formativa "Alla scoperta degli Alberi del Parco", nell’ambito del progetto MAUSE, rivolta alle classi elementari del Comune di Forlì. Questa esperienza ha però evidenziato la necessità di interventi di riqualificazione sia sugli elementi architettonici, come i muri perimetrali e quelli di sostegno della ‘montagnola’ e soprattutto il laghetto e le fontane, sia sulle alberature e sul verde in genere, con il rispetto che si deve a chi ha tanto da raccontare. Poiché lo stato del Parco "ci rattrista, ci ferisce ma ci fa anche impegnare e lottare per offrirgli un futuro", l’Associazione ha aderito all'iniziativa del FAI i Luoghi del Cuore 2018 sostenendo la candidatura del Parco della Resistenza.



Sul sito del FAI https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/ è già possibile dare il proprio voto per sostenerne la candidatura. L’Associazione Oltre il Giardino invita a visitare questo luogo importante per la città e informa che ha già in calendario attività di sensibilizzazione e informazione delle quali è possibile avere notizia sul sito: oltreilgiardinoforli.wordpress. L’Associazione inoltre sarà presente in diverse occasioni per raccogliere direttamente firme per eleggere il Parco a Luogo del Cuore. Per ulteriori informazioni: oltreilgiardino.info@gmail.com