Il piccolo Diego non verrà mai dimenticato: una nuova aula di informatica in suo ricordo

Il ricordo del piccolo Diego Marisi, figlio di Francesco, ex giocatore di basket, e nipote del noto allenatore Adolfo, scomparso lo scorso febbraio a seguito di un malore, vive nella scuola primaria Bersani di via Lambertelli. Con l'iniziativa "Una luce di affetto per Diego", una raccolta fondi in memoria del bimbo di 7 anni, è stata rinnovata completamente l'aula informatica. Lo annuncia papà Francesco, che spiega l'intervento: "Sono state acquistate 30 postazioni complete di splendide scrivanie colorate".

"In questo modo l'intera classe potrà recarsi nell'aula (prima doveva andare solo la meta' perchè i pc erano 15) e apprendere insieme tutte le conoscenze attraverso anche la nuova LIM intastallata nella medesima aula - conclude - Sicuramente ogni volta che i bambini andranno a studiare informatica avranno un pensiero per il loro piccolo amico che li ha lasciati troppo presto".