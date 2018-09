Il porta a porta è partito nei primi comuni. Alea: "Non è emersa alcuna criticità"

Una partenza come da previsione: limitato il rifiuto esposto. "Si tratta di un evento normale considerata la coesistenza temporanea con il cassonetto stradale. Ad ogni modo non si sono verificate criticità nel sistema" si legge in una nota di Alea. Fin dalla mattina erano in giro per la strade dei primi comuni coinvolti 20 mezzi e una ventina di operai in base a un preciso piano operativo. I giri di raccolta effettuati sono stati svolti come da programma per tutto il territorio da servire senza intoppi.

Ecco il calendario della Prima Settimana

Lunedì 3 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): UMIDO/SECCO/CARTA

Castrocaro Terme e Terra del Sole (CENTRO URBANO): SECCO

Modigliana (Cintura Urbana):/

Modigliana (CENTRO URBANO): SECCO

Dovadola: /

Rocca S. Casciano (Cintura Urbana): UMIDO/CARTA

Rocca S. Casciano (CENTRO URBANO): SECCO

Tredozio:/

Portico e San Benedetto:/

Martedì 4 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): /

Castrocaro Terme e Terra del Sole (CENTRO URBANO): UMIDO/PLASTICA

Modigliana (CINTURA URBANA): UMIDO/CARTA

Modigliana (CENTRO URBANO): UMIDO/PLASTICA

Dovadola: UMIDO/CARTA

Rocca S. Casciano (CINTURA URBANA):

Rocca S. Casciano (CENTRO URBANO): UMIDO/PLASTICA

Tredozio: UMIDO/CARTA

Portico e San Benedetto: UMIDO/CARTA

Mercoledì 5 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): VEGETALE

Castrocaro Terme e Terra del Sole (CENTRO URBANO): /

Modigliana (Cintura Urbana): VEGETALE

Modigliana (CENTRO URBANO): /

Dovadola: vegetale

Rocca S. Casciano (Cintura Urbana): VEGETALE

Rocca S. Casciano (CENTRO URBANO): /

Tredozio: VEGETALE

Portico e San Benedetto: VEGETALE

Giovedì 6 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): UMIDO/PLASTICA

Castrocaro Terme e Terra del Sole (CENTRO URBANO): UMIDO/VEGETALE

Modigliana (Cintura Urbana): /

Modigliana (CENTRO URBANO): UMIDO/VEGETALE

Dovadola: SECCO

Rocca S. Casciano (Cintura Urbana): UMIDO/SECCO/PLASTICA

Rocca S. Casciano ( CENTRO URBANO ): UMIDO/VEGETALE

Tredozio: SECCO

Portico e San Benedetto: /

Venerdì 7 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): /

Castrocaro Terme e Terra del Sole ( CENTRO URBANO ): CARTA

Modigliana (Cintura Urbana): UMIDO/PLASTICA

Modigliana ( CENTRO URBANO ): CARTA

Dovadola: UMIDO/PLASTICA

Rocca S. Casciano (Cintura Urbana): /

Rocca S. Casciano ( CENTRO URBANO ): CARTA

Tredozio: UMIDO/PLASTICA

Portico e San Benedetto: UMIDO/PLASTICA

Portico e San Benedetto: UMIDO/PLASTICA

Sabato 8 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): /

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Fuori Mura): UMIDO/PLASTICA

Modigliana (Cintura Urbana): /

Modigliana (Fuori Mura): UMIDO/PLASTICA

Dovadola: /

Rocca S. Casciano (Cintura Urbana): /

Rocca S. Casciano (Fuori Mura): UMIDO/PLASTICA

Tredozio: /

Portico e San Benedetto: /