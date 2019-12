Il primario Claudio Vicini porta gli auguri ai suoi pazienti

Il primario di fama internazionale Claudio Vicini, da sempre professionalmente impegnato nel reparto di Otorinolaringoiatria all'ospedale di Forlì, direttore del Dipartimento "Testa-collo" dell'Ausl Romagna, ha portato mercoledì mattina gli auguri di Buon Natale ai pazienti. "Da quarant'anni è un rito per me imperdibile - afferma Vicini -. Gli auguri di Buon Natale ai miei pazienti ricoverati in ospedale. Insieme a me, stamattina, anche il personale in attività, un formidabile gruppo di professionisti di cui dobbiamo essere orgogliosi".