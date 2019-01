Il primario di neurologia di Forlì-Cesena va in pensione: "Si apre una nuova fase di vita"

Amici, colleghi e il sindaco di Forlì, Davide Drei, hanno portato il loro saluto a Walter Neri. Quello di giovedì è stato infatti l'ultimo giorno di lavoro per il direttore dell'Unità Operativa di Neurologia dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì e del "Maurizio Bufalini" di Cesena. Concluso il rapporto di lavoro con l'Ausl Romagna, per Neri, 66 anni, si spalancano nuove porte. "Si apre una nuova fase di vita - confessa - che mi auguro ancora piena di interessi e dedizione ad altre attività, compreso il volontariato, in modo particolare verso persone più bisognose della mia città, mi piace ricordare con affetto tutte le persone, ammalati e famigliari, con cui sono venuto in contatto nel corso della mia quarantennale professione di medico ospedaliero, dalle quali ho a mia volta ricevuto molto in termini di crescita professionale e umanità".