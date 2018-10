Il progetto "Una piazza bella come il sole" incontra i Quartieri del Centro

Proseguono le iniziative di coinvolgimento della popolazione legate al “Progetto Centro Storico” allo scopo recepire direttamente dalle persone le esigenze legate alla vivibilità e nel rendere più densi di utilizzi gli spazi urbani. In particolare, con l'iniziativa "Una piazza bella come il sole", dopo gli incontri con i bimbi in età prescolare, le scuole elementari, gli istituti superiori e l'Università, e dopo la raccolta degli esiti del questionario on-line, è stata la volta dei più diretti interessati, i Quartieri del centro storico.

Grazie alla collaborazione dei rappresentanti di Quartiere del Centro, che hanno contribuito a diffondere l'iniziativa, diversi cittadini, tra residenti, lavoratori ed esercenti del Centro storico, si sono incontrati nella serata del 15 ottobre nel Salone comunale, appositamente allestito con i pannelli dei disegni della piazza, eseguiti dai 567 bimbi degli 8 istituti scolastici elementari forlivesi coinvolti nel progetto. I partecipanti sono stati accolti dall'assessore al Centro storico Marco Ravaioli che ha iniziato l'incontro con un messaggio che ha resa chiara l'impostazione dell'iniziativa: "Pensavate di essere venuti ad una serata di ascolto, invece siete venuti a lavorare".

L'ingegnere Chiara Bernabini – una delle due Referenti del progetto – ha quindi illustrato ai presenti come si sono svolte, a partire da marzo 2018, le fasi di coinvolgimento di vari campioni generazionali di forlivesi, soffermandosi sui passaggi salienti e sulle proposte più significative pervenute. Poi tutti i presenti sono stati invitati a prendere posto attorno a sei tavoli, appositamente allestiti con planimetria della piazza, post-it e pennarelli, da utilizzare per apporre i propri “desiderata” finalizzati a rivitalizzare il centro. I tavoli - coordinati da moderatori, individuati tra esercenti e professionisti che risiedono o lavorano in centro - hanno prodotto davvero tanti spunti interessanti, che vanno dal tema dell'acqua e della natura, alla mobilità sostenibile, illuminazione e elementi di impatto estetico.

Complessivamente sono stati numerosi i contributi maturati nel corso dell'incontro che sono stati brevemente sintetizzati ai presenti dall’architetto Mara Rubino, l’altra Referente del progetto, perché ciascuno potesse conoscere l'esito complessivo di tutti i tavoli nell'ottica della connessione tra le persone.

Presenti i Coordinatori di Quartiere del Centro Roberto Angelini, Giuliano Albonetti, Eugenio Gavelli e Silvia Senzani che hanno preziosamente contribuito alla buona riuscita della serata, con la consegna di un attestato di partecipazione a tutti i presenti. Da un punto di vista metodologico, l'incontro ha rappresentato un momento di condivisione di idee all'interno di un gruppo eterogeneo di cittadini accomunati dalla volontà di impegnarsi in chiave di comprensione e di proposta. Analogo lavoro è stato replicato nell'ambito di Happy Family Expo dove numerosi bambini e relativi genitori hanno potuto portare un piccolo grande contributo al bene e al futuro della città. Per tutto il mese di ottobre è possibile partecipare al progetto compilando il questionario on-line al link www.comune.forli.fc.it/progettocentrostorico .