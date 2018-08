Il quartiere Romiti organizza un corso di ginnastica per adulti e anziani

Il Quartiere Romiti organizza nella sala polifunzionale in via

Locchi 9 attività ludico motorie per adulti, anziani e famiglie. Un educatrice svolgerà le attività due volte alla settimana per un'ora la mattina. "Questo percorso educativo alla ginnastica dolce serve non solo a mantenersi attivi fisicamente ma cosa più importante a trovare un punto di incontro tra le persone - viene spiegato dal Comitato di Quartiere -. Questo progetto sembra trovare tra le persone del quartiere un grande

successo". Le iscrizioni per partecipare al corso di ginnastica dolce partono a settembre.