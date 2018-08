Il quartiere Romiti organizza una gita al lago di Fiastra sui Monti Sibillini

Domenica 23 settembre il quartiere Romiti organizza una gita al lago di Fiastra (Macerata) nel centro dei Monti Sibillini. I partecipanti si raduneranno alle 7 al quartiere Romiti in via Sapinia 40 (dietro al Palazzetto dello Sport Villa Romiti). Il rientro è previsto verso le 20. Il costo a partecipante (minimo 30 persone) è di 50 euro (comprensivo di viaggio e pranzo) per gli adulti e € 20 euro ( comprensivo di viaggio e pranzo ) per i ragazzi. Per prenotazioni occorre contattare Ubaldo Biguzzi (Comitato di quartiere romiti cell. 348/4412005) entro il 10 settembre.