Il quartiere si rimette in moto con le passeggiate di "Romiti Cammina"

Tre anni fa alcuni residenti hanno proposto al comitato di quartiere Romiti se era possibile realizzare un gruppo di cammino. Il comitato di quartiere ha subito approvato e sostenuto l’idea, così gli stessi residenti, appoggiati e sostenuti dal quartiere Romiti, si sono fatti promotori e volontari, decisi a sperimentare, organizzando incontri definiti ludici-ricreativi. L’ambizione degli stessi era quella di creare un momento di socializzazione dove tutti potessero partecipare. Si è creato così un gruppo nutrito di persone di tutte le età provenienti da molti quartieri della città di Forlì che condividono il piacere di muoversi, conoscere e conoscersi; due volontarie sono diventate le fotografe ufficiali del gruppo e con i loro scatti hanno documentato tutti gli incontri.

"Romiticammina" è riuscita in questi anni ad aggregare persone di età diverse, di quartieri diversi, creando così quel filo conduttore che porta non solo a camminare per il prevenire malattie dovute alla sedentarietà, ma per costruire un benessere sociale e collettivo favorendo l’inclusione sociale ed evitando così l’isolamento delle persone. Il comitato di quartiere Romiti, da sempre sensibile a questi temi, ha favorito e supportato questa iniziativa. Il comitato ha regalato a tutti i partecipanti una maglia recante un logo realizzato da una fotografia scattata in questi anni. Romiticammina aspetta tutti ogni lunedì alle 19.30 presso edicola di via Sapinia-angolo via Consolare (fino alle vacanze di Natale). La quarta edizione di Romiticammina ricomincia dopo la festa del patrono, il 4 febbraio 2020.