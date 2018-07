Il questore Loretta Bignardi a Salotto Blu: "La sicurezza nasce dalla condivisione"

E' il questore di Forlì-Cesena, Loretta Bignardi, il nuovo ospite della trasmissione "Salotto Blu" a cura del giornalista Mario Russomanno, che andrà in onda mercoledì alle 23.15 su VideoRegione. Il funzionario di polizia, con importanti esperienze nella lotta alla criminalità, ha descritto diverse modalità operative e strategie messe in campo dalle forze dell'ordine nel contrasto al crimine e per la salvaguardia dell'ordine. Da quelle di Polizia giudiziaria ed investigativa ad altre rivolte ad assicurare il normale svolgimento di manifestazioni sociali, politiche, sportive.

Bignardi ha espresso il convincimento che, in una società in evoluzione, nè il dispiegamento di uomini nè l'utilizzo delle tecnologie possano essere totalmente sufficienti: "Il desiderio di percepire sicurezza è crescente. Dobbiamo cooperare con i cittadini. Non potremo mai disporre di un poliziotto per ogni singola abitazione, le segnalazioni dei cittadini e di categorie particolari di lavoratori che si muovono lungo il territorio, anche di notte, sono per noi indispensabili. La gente non deve essere in imbarazzo e non deve temere di disturbarci: siamo al al servizio delle comunità".