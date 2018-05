Il responsabile dei carabinieri della PG della Procura è "Cavaliere al merito"

Un lungo e segnato servizio che ha trovato riconoscimento in un'importante onorificenza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha conferito al Luogotenente Carica Speciale Fabio Fuso, Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri della Procura della Repubblica di Forlì, l’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, per essersi distinto, nel corso della sua carriera militare, per l’alto senso del dovere e per l’impegno profuso negli incarichi ricoperti in ambito nazionale ed all’estero e per attività svolte a fini sociali ed umanitari.

Originario di Arezzo, 50 anni di cui oltre trenta al servizio dell’Arma sul territorio romagnolo, è in servizio presso la Procura della Repubblica dal 2008. Laureato in Giurisprudenza ed in Scienze dell’Amministrazione, con Master Universitario in “Criminologia e Studi Giuridici Forensi” è specializzato in tecniche investigative sulla scena del crimine conseguito presso il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma e in sistemi di intercettazione.

Il Luogotenente Fabio Fuso nel suo percorso professionale ha già conseguito altre onorificenze, infatti è decorato di Croce d’Oro con Torre per anzianità di servizio militare, Medaglia d’Argento al merito di Lungo Comando, Medaglia della N.A.T.O. “in Service of Peace and Freedom – former Yugoslavia”, Medaglia di Croce Commemorativa per la “Missione Militare di Pace in Bosnia” del Ministero della Difesa, Medaglia della “Gendarmeria Nazionale Argentina” conseguita per aver collaborato all’estero con quella forza di polizia, ed altri riconoscimenti per attività svolte nell’ambito di attività di volontariato.

Nell’ambito della propria carriera nell’Arma dei Carabinieri, avendo ricoperto incarichi investigativi e di comando in Forlì e Cesena, ha conseguito brillanti risultati operativi sia sul territorio nazionale che all’estero. Nel 1999 ha fatto anche parte delle Forze di Stabilizzazione della NATO in Bosnia Erzegovina quale Comandante di Squadra Operativa della “MSU - Multinational Specialized Unit” di stanza in Sarajevo nell’ambito della risoluzione O.N.U. a favore della pacificazione nella martoriata Ex Yugoslavia, ove, oltre a ricevere un Apprezzamento da parte del Comandante in capo al Quartier Generale della SFOR-NATO in Bosnia Erzegovina per l’attività svolta, si è anche distinto per essersi prodigato nella raccolta di generi di prima necessità e giocattoli a favore di bambini ospitati nei orfanotrofi di quei territori. .

La consegna ufficiale dell’onorificenza avverrà sabato 2 giugno nel corso della cerimonia della Festa della Repubblica che si svolgerà presso la Prefettura di Forlì- Cesena, alla presenza di Autorità civili e militari.