Il ritorno a messa dei fedeli, il vescovo: "Speriamo che questa prova abbia rafforzato la nostra fede"

Il 24 maggio la Chiesa celebra l’Ascensione del Signore. E quella di domenica è stata la prima celebrazione festiva dopo la chiusura delle chiese a causa dell'emergenza sanitaria. Resta l'obbligo di mantenere le distanze e di evitare gli assembramenti. "Benvenuti cari fratelli e sorelle", sono le parole con le quali il vescovo di Forlì, Livio Corazza, ha accolto i fedeli alla celebrazione in Duomo delle 8.30. "Ringrazio chi ha favorito la partecipazione - ha evidenziato -. Si sono dati tanto da fare in questi giorni". "Abbiamo compreso quanto ci è costato in questi tre mesi non partecipare all'Eucarestia domenicale insieme - ha evidenziato monsignor Corazza -. Speriamo che questa prova abbia rafforzato la nostra fede".

Continuano le messe online

Grazie ai social media, ha ricordato il vescovo, "è stato possibile superare l'isolamento e spero che il servizio delle messe in streaming prosegua, perchè persone che restano a casa ce ne saranno ancora". La pastorale giovanile diocesana con i suoi canali Youtube e Facebook continua infatti ad offrire le dirette della messa del vescovo. Sul canale Youtube della parrocchia di San Giovanni Evangelista don Mauro Dall’Agata propone ogni giorno alle 9 la recita delle lodi, alle 11 la messa (alle 10 la domenica e giorni festivi), alle 18 la recita del vespro, alle 22 la recita della compieta.

Anche don Antonino Nicotra dalla pagina Facebook della parrocchia di Roncadello celebra messa alla domenica alle 18. Sulla pagina Facebook e Youtube della Comunità cristiana di Forlimpopoli il parroco don Stefano Pascucci la domenica alle 9 celebra la messa. Don Massimo Masini sulla sua pagina Facebook commenta il Vangelo del giorno alle 19.30, il sabato alla 19.30 celebra la messa prefestiva e la domenica alle 11 quella festiva;

Anche l’unità pastorale dell’alta Val Bidente con don Giordano Milanesi e don Francois Koukaga propone sulla sua pagina Facebook la messa la domenica alle 11 e 18. Anche da Meldola viene trasmessa la messa sulle pagine Facebook di don Mauro Petrini e don Fabio Castagnoli la domenica alle 11.

Don Roberto Rossi, parroco di Regina Pacis, celebra messa la domenica alle 10.30 in diretta pagina sulla pagina Facebook della parrocchia. Don Carlo Guardigli trasmette la messa la domenica alle 11.15 sui canali Youtube e Facebook della parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Don Urbano Tedaldi il sabato alle 18 e la domenica alle 11 celebra la messa in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia di Predappio. Don Enzo Scaioli celebra la messa trasmessa sulla pagina Facebook della parrocchia di San Giovanni Battista in Coriano la domenica alle 11,15 e trasmette ogni sera il santo rosario;

Don Giuseppe Chittilappilly a Bertinoro celebra la messa dalla Casa della Carità la domenica alle 9 in diretta sulla pagina Facebook "Santa Maria degli Angeli nella Concattedrale di Bertinoro". Da Castrocaro diretta della messa ogni domenica alle 11 sulla pagina YouTube della parrocchia. Don Carlo Camporesi sulla pagina Facebook della parrocchia di Fiumana celebra la messa la domenica alle 11. Dalla parrocchia di Santa Rita diretta della messa la domenica alle 10.30 sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Ronco. Sul canale Youyube del'Unità pastorale San Paolo-Cappuccinini di possono vedere i messaggi e gli incontri di preghiera guidati dal parroco don Gabriele Pirini.