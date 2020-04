Il Rotary Club dona tablet e cellullari alla Orsi Mangelli: anziani ospiti più vicini alle famiglie

Il Rotary Club di Forlì ha donato tre tablet e due cellulari alla casa di riposo "Orsi Mangelli" per consentire tenere vicini gli anziani ospiti alle loro famiglie. Paolo Cicognani, direttore del Consorzio Archimede, ha tenuto a ringraziare il gruppo consorti del Rotary forlivese, nella persona di Patrizia Mazza e del presidente Rinaldo Biserni.

"In considerazione del complesso periodo che stiamo vivendo e consapevoli del comprensibile disagio vissuto da ospiti e familiari per l’impossibilità di incontrarsi, da lungo tempo in tutti i nuclei della struttura è stato attivato un servizio di videochiamate per consentire settimanalmente agli ospiti di vedere e sentire i propri cari - spiega Cicognani -. Il servizio è mediato dagli animatori dal lunedì al venerdì, dedicando un giorno a settimana per nucleo/servizio: non si tratta solo di creare una “connessione”, ma di realizzare un “contatto” emotivo, perché vedere e sentire dentro uno schermo i propri cari, attiva ogni volta forti emozioni da entrambe le parti".

"Il nostro obiettivo è rendere l’esperienza piacevole e gratificante, in entrambe le direzioni della comunicazione - aggiunge -. Inoltre, per continuare a rendere i familiari partecipi della vita in struttura, è stato inoltre sperimentato l’uso delle “clip” che catturano e consentono di condividere brevi momenti di vita quotidiana, sequenze semplici, ma autentiche e spontanee". Per i familiari interessati è anche possibile far pervenire lettere e messaggi via mail ai propri cari, utilizzando l’indirizzo: animazione@consorzioarchimede.com o ai numeri della Cra Orsi Mangelli (0543 86422) tutto ciò si è reso possibile ed ora implementato, grazie anche ai preziosi dispostivi informatici di ultima generazione donati dal Rotary club Forlì.