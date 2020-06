Il Rotary Club dona una nuova lavagna multimediale alla scuola media "Piero Maroncelli"

Una nuova Lim per la scuola secondaria di primo grado "Piero Maroncelli". Grazie alla donazione del Rotary Club di Forlì è giunta a scuola una lavagna interattiva multimediale di ultima generazione, posizionata su carrello trasportabile e di conseguenza molto versatile perché permetterà agli studenti di poterne fare uso in diverse aule in base alle necessità. La scuola, tutto il personale docente e non docente e l'Associazione Genitori in rappresentanza delle famiglie della Maroncelli ha espresso "il più sentito ringraziamento per questa importante donazione".

Alla cerimonia, tenutasi nei locali della scuola il 30 maggio scorso, hanno partecipato la presidente delle Consorti del Rotary Club Patrizia Mazza, il presidente Rinaldo Biserni, la Dirigente Scolastica dell'Ic 4 "Annalena Tonelli" dott.ssa Anna Starnini, la presidente del Consiglio d'istituto Dott.ssa Ciocca Gina, il presidente dell'Associazione Genitori Nicola Salza e Valentina Gardelli, genitore del direttivo dell'Associazione.