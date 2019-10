Il servizio di tesoreria del Comune per quattro anni affidato alla "Cassa" di Ravenna

La Cassa di Ravenna Spa si è aggiudicata la gara per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Forlì, per il quadriennio 2020/2023. Ad informare della novità è lo stesso istituto bancario. L’aggiudicazione definitiva del servizio è già effettiva. La convenzione decorre dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023, eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro anni. La tesoreria del Comune di Forlì si aggiunge ad altre importanti Tesorerie svolte da La Cassa, tra cui quella del Comune di Ravenna.