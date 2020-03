Il sindacato degli infermieri: "Servono assunzioni immediate a tempo indeterminato"

Nursing Up, l'Associazione Nazionale Sindacato Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica autonomo di categoria, chiede "l’immediata e improrogabile assunzione di personale sanitario, per dare ossigeno al sistema che allo stato attuale sta affrontando l’emergenza coronavirus". "Perciò le Aziende Sanitarie assumano personale sanitario e di supporto a tempo indeterminato, non solo per l’emergenza, visto che gli infermieri servono al Servizio Sanitario Nazionale, dove il turnover è fermo da oltre dieci anni", afferma il consigliere regionale, Francesca Batani.

"Si facciano scorrere tutte le graduatorie esistenti sul territorio, Regionale e Nazionale, in modo da garantire l’immissione immediata in servizio di forze fresche. L’attuale situazione di carenze di organico, aggravata a causa della emergenza Covid-19, è frutto di anni di tagli lineari della spesa del personale, che hanno impedito l’adeguamento dei fabbisogni alle mutate condizioni sociali ed alla maggiore complessità di patologie ed organizzativa - prosegue Batani -. Altre modalità di assunzione possono servire a tamponare momentaneamente la situazione, ma non sono risolutive: urge assolutamente procedere all’adeguamento degli organici in via stabile e duratura al fine di garantire all’utenza livelli assistenziali appropriati".

"E’ imprescindibile mettere come priorità la salute psico-fisica e la sicurezza degli operatori impegnati nell’assistenza ai pazienti, si richiede la certezza di assicurare a tutti gli operatori la fornitura dei DPI necessari ad evitare il contagio e a garantirne la sicurezza senza nessuna economia di spesa - conclude Batani -. Se si ammala chi si prende cura della gente, chi fronteggerà l’emergenza? Riteniamo indispensabile che vengano deliberate risorse aggiuntive, e l’applicazione corretta ed estensiva degli istituti contrattuali che prevedono specifiche indennità, ricorrendo anche a fondi regionali dedicati o speciali. Gli infermieri hanno dato prova di grande professionalità. Ora tocca alle istituzioni dimostrare la stessa professionalità".