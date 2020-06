Il sindaco di Meldola: "Zero positivi alla Drudi, ringrazio tutto il personale"

In questo 2 giugno il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci condivide un aggiornamento sulla situazione della Casa di Riposo Drudi: “Zero positivi. Cari cittadini questa mattina vorrei condividere con tutti voi delle bellissime notizie: a Meldola negli ultimi giorni non sono stati rilevati nuovi casi positivi e presso la Casa di Riposo Drudi anche l'ultimo ospite del reparto covid è clinicamente guarito ed è uscito dal reparto che a distanza di oltre due mesi dalla sua creazione finalmente è vuoto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ancora una volta vorrei ringraziare a nome mio e dell'intera Amministrazione comunale tutto il personale della Drudi che in questi mesi ha lavorato con passione e senza sosta, anche a rischio della vita, per aiutare tutti i nostri anziani. Un grande grazie ai medici, infermieri, operatori socio sanitari per l’impegno profuso ed a tutta l’ AUSL che ha seguito sempre da vicino la nostra situazione. Sono passati 65 difficili giorni dal primo caso in struttura; non abbiamo mai smesso di impegnarci ed oggi possiamo dire che tutti insieme abbiamo raggiunto, anche se una nostra anziana positiva è ancora ricoverata in ospedale, il risultato sperato da tempo: alla Drudi “Zero positivi”. Vorrei testimoniare la forza e l’attaccamento alla vita dei nostri anziani che, lontani dai loro famigliari, hanno combattuto contro la malattia superandola ma anche ricordare quelli che purtroppo ci hanno lasciato. Sono stati mesi difficili e di scelte impegnative; non possiamo ancora considerarci fuori pericolo e siamo consapevoli che il ritorno alla normalità necessita di pazienza e gradualità. Queste notizie ci danno forza e speranza per guardare al futuro con fiducia; oggi abbiamo fatto un grande passo in avanti".