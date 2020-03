Il sindaco Zattini e il vicesindaco Mezzacapo in giro in auto a distribuire mascherine

Il sindaco di Forlì Gianluca Zattini e il vicesindaco Daniele Mezzacapo sono andati personalmente sabato a distribuire le mascherine donate venerdì con un gesto encomiabile dall’azienda Studio 69 S.r.l di Massimo Tarroni. Per non perdere tempo, vista l'emergenza, i due amministratori, dopo aver consegnato già venerdìun primo carico all'Ausl, sono partiti personalmente per portare i preziosi presidi sanitari a chi ne necessitava. Un blocco di mille pezzi ciascuno è stato così portato a Polizia di Stato, a Guardia di Finanza, a Polizia locale, al vescovo di Forlì Livio Corazza e a Padre Daniele di Vecchiazzano. Poi Zattini e Mezzacapo, finito il giro ai punti nevralgici istituzionali si sono diretti dalle famiglie in difficoltà che erano state segnalate, molte delle quali nelle case popolari.

Famiglie che avevano avuto difficoltà a reperire le mascherine e che vivono con un reddito bassissimo. A queste tante famiglie ne sono state distribuite almeno 800. Dotati di tutte le protezione necessarie sindaco e vicesindaco hanno lasciato il materiale ad un caposcala proprio per non avere contatti diretti con tante persone, ma dai balconi e dalle finestre sono arrivati i ringraziamenti. "Grazie alla recente donazione si è sicuramente contribuito a proteggere maggiormente tanti forlivesi. L'opera di aiuti alla popolazione, soprattutto quella più debole continua senza sosta da parte dell'amministrazione comunale di Forlì che non vuole lasciare indietro nessuno" si legge in una nota dell'amministrazione