Il sindaco Zattini e l'assessore Casara incontrano le associazioni di categoria

Primo incontro in Municipio fra la nuova Giunta comunale e le Associazioni di Categoria del mondo imprenditoriale ed economico. Mercoledì il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore Paola Casara, alla quale fanno capo le deleghe alle Politiche per l'impresa, alla Scuola e alla Formazione, hanno ricevuto i rappresentanti delle organizzazioni che fungono da punto di riferimento per il tessuto produttivo, industriale, artigianale, commerciale e dell'agricoltura del nostro territorio, aprendo il confronto su aspetti di metodo e di programmazione.

La riunione, alla quale ha preso parte anche l'assessore al Centro Storico Andrea Cintorino, è iniziata con gli interventi degli amministratori ed è proseguita in un clima cordiale e costruttivo grazie ai contributi di tutte le delegazioni presenti. Nei prossimi giorni l'agenda di sindaco e Giunta ha in programma altri momenti dedicati ai temi dell'economia e del lavoro, a cominciare dall'incontro con le organizzazioni sindacali.