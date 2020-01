Il sindaco Zattini ha ricevuto i promotori delle iniziative storiche sul passaggio del fronte

Il sndaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha ricevuto martedì in Municipio una rappresentanza del comitato promotore delle iniziative realizzate in occasione del 75esimo anniversario della Liberazione dei territori dei quartieri di Barisano, Malmissole, Poggio, Roncadello e San Giorgio. Il gruppo guidato dal parroco Don Antonino Nicotra, ha tracciato un bilancio del progetto realizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale e che ha portato alla pubblicazione del libro "1944: il passaggio del fronte” (con inquadramento storico e pubblicazione dei diari dei parroci del periodo), alla realizzazione di un documentario incentrato sulle testimoni, incontri pubblici nel territorio e percorsi portati avanti all'interno delle scuole.

Punto centrale è stato il lavoro di raccolta e custodia delle memorie, affiancato dall'impegno a rinnovare la conoscenza quale impegno fondamentale anche per i valori e la coesione delle comunità. Il Sindaco Zattini ha sottolineato l'importanza culturale, sociale e didattica del progetto, ringraziando don Nicotra e tutti i volontari che hanno preso parte alla realizzazione del progetto. Al termine dell'incontro, il libro e un cd con il documentario sono stati consegnati ufficialmente all'Amministrazione comunale.