Il sindaco Zattini riceve in Municipio il Console Generale di India in Milano

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha ricevuto in Municipio il Console Generale dell'India in Milano Binoy George. Durante la visita è stato innanzitutto ricordato il sacrificio dei tanti militari indiani che durante il 1944 hanno combattuto in Italia e in Romagna inquadrati nell'Ottava Armata Britannica e che sono stati ricordati nel corso della cerimonia del 9 novembre, Liberazione di Forlì. Il primo cittadino ha sottolineato "la gratitudine della comunità romagnola e l'intenzione di rafforzare ulteriormente le relazioni". Durante il colloquio è stata evidenziata l'importanza dei rapporti fra India e Italia e il Console ha espresso particolare interesse per le iniziative della Camera di Commercio della Romagna che coinvolgeranno il Consolato Indiano.