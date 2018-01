Il tribunale fallimentare di Forlì non verrà accorpato a Rimini

Il tribunale fallimentare di Forlì resta dove sta e non verrà accorpato a Rimini. "Lo prevedeva - spiega il parlamentare Marco Di Maio attraverso la sua newsletter - una prima bozza circolata nei giorni scorsi che aveva messo in allarme i professionisti di Forlì-Cesena e di tutta la Romagna (l'accorpamento su Rimini avrebbe coinvolto anche Ravenna). Non era il solo caso in Italia di accorpamento anomalo, così assieme ad altri colleghi abbiamo cercato di spiegare al ministero che forse non era il caso di adottare modifiche così radicali senza un approfondimento maggiore delle conseguenze che questi cambiamenti avrebbero prodotto".