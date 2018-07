Il "vaticanista" a Salotto blu: "Le famiglie arcobaleno esistono, la Chiesa ne prenda atto"

Giovanni Pannetiere, giornalista del Carlino e del Quotidiano Nazionale che segue i temi ecclesiali e religiosi, è stato ospite di "Salotto Blu", l'approfondimento condotto su VideoRegione da Mario Russomannomario. In relazione alle recenti discussioni intercorse tra gli organizzatori dei "gay pride" e alcuni Vescovi della nostra Regione, Pannetiere ha evidenziato come "alcune forme di ostentazione delle proprie inclinazioni sessuali appaiono provocatorie. Tuttavia occorre tenere presente la evoluzione della società, la idea di famiglia che definiamo tradizionale non è l'unica ipotesi possibile. Credo che il tema sia oggetto di riflessione in ambito ecclesiale". La trasmissione andrà in onda Martedì alle 23 e 15.