Il ventenne forlivese lancia il suo tormentone estivo: "Sono ignorante"

"Sono ignorante" il nuovo video musicale di Mattia Siboni, giovane artista forlivese, è uscito lunedì scorso, creato con l'intenzione di diventare un tormentone estivo. La canzone è una divertente ed irriverente caricatura del mondo del calcio. Il videoclip, girato sulla spiaggia, nello stabilimento balneare Paparazzi di Milano Marittima, vede protagonista Siboni attorniato alcuni dei personaggi più famosi del mondo del web e dello spettacolo nostrano: Ludovica Pagani e Margherita Molinari, influencer, Sossio Aruta ex corteggiatore di Uomini e Donne Over e calciatore e Ciro Vasi e Giosuè Peluso, telecronisti.

Mattia Siboni, giovane artista forlivese, classe 1999, definisce il proprio progetto musicale come una canzone leggera, realizzata al solo scopo di divertire, un inno goliardico al mondo del web ed alla sua generazione, una provocazione al mondo della musica: "Il titolo che ho scelto per il mio brano, "Sono ignorante" è volutamente provocatorio, da leggere in chiave positiva, richiama il modo di scherzare goliardico, leggero e caricaturale della mia generazione. Seguo tanto il calcio ma non sono un calciatore né un cantante. Lavoro per creare contenuti digitali innovativi, il web è una risorsa in continua evoluzione.” sottolinea Siboni.

Il brano, online su Youtube (dove ha fatto circa 130mila visualizzazioni), iTunes, Spotify e Apple Music, è stato realizzato in meno di due mesi ma ha richiesto molto impegno e ritmi di lavoro molto intensi, come evidenzia Siboni: "Studio progetti da lanciare sul web, in questo momento storico non ci vuole una bella voce ma un'idea innovativa. Io l'illuminazione l'ho avuta sotto la doccia, pochi minuti dopo ho iniziato a lavorarci seriamente. Ho voluto creare una canzone originale che diventasse un tormentone, per ora sta rispettando le nostre previsioni. Voglio far divertire le persone, mi piace confrontarmi con mondi diversi, amo le sfide. Sto già lavorando a nuovi progetti, dovrei terminarli entro settembre".