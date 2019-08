Il vescovo Corazza al Meeting allo stand di Benedetta. Attesa per la beatificazione

Nell’ultima giornata del Meeting di Rimini il vescovo di Forlì Livio Corazza ha visitato lo stand della Fondazione Benedetta Bianchi Porro. Accompagnato da don Giovanni Amati, direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali e da don Enzo Zannoni assistente ecclesiastico di Comunione e Liberazione, il vescovo si è recato in visita alle mostre allestite alla manifestazione. Allo stand di Benedetta monsignor Corazza ha ricordato ai soci della fondazione gli ultimi appuntamenti organizzativi che ancora sono in programma prima della beatificazione. Infatti, la prossima settimana il comitato definirà gli ambiti già pronti e quelli ancora da finire di preparare.

"Dal Meeting si traccia un bilancio positivo - ha raccontato al vescovo Corazza Serena Vernia, che ha gestito per tutta la settimana lo stand insieme ad alcuni volontari - ed abbiamo avuto il piacere di incontrare tante persone e di raccontargli la storia di Benedetta. Per molti è stata l’occasione di ritrovare una storia conosciuta e per questo abbiamo raccontato sul web e attraverso i social con un diario giornaliero gli incontri qui al nostro stand". Il vescovo si è fermato anche a vedere la mostra allestita sull’attualità del messaggio di Benedetta, che già conosceva per aver letto in anteprima i testi.

"La beatificazione sarà soltanto l’inizio di tante iniziative che saranno svolte per la divulgazione della beata – ha riferito Maria Concetta Nanni autrice anch’essa della mostra, che già nella primavera aveva organizzato per la fondazione dedicata a Benedetta il concerto con Katia Ricciarelli al teatro Mentore di Santa Sofia molto apprezzato dal pubblico - ma soprattutto la beata deve essere conosciuta nei suoi luoghi e per questo Dovadola diventerà sempre più frequentemente méta di pellegrinaggi".

La fondazione traccia dunque un bilancio positivo della propria presenza al Meeting e a meno di tre settimane dall’evento rileva il gradimento alla partecipazione ad un dono giunto dopo tanti anni di attesa. "Ci saranno 10 giorni di eventi religiosi e culturali - conclude Vernia - pensati proprio per la riflessione sulla beata, per la preghiera ma anche per far conoscere le bellezze del nostro territorio, dalla musica all’arte, dal teatro alle esecuzioni corali, ideati per lasciare nel cuore di ciascuno il più bel ricordo della giovane Benedetta Bianchi Porro".