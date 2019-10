Il vescovo Corazza inaugura l'anno scolastico delle scuole "La Nave"

La Chiesa di San Giovanni Battista in Coriano ha ospitato mercoledì mattina la messa d'inizio anno scolastico delle scuole "La Nave" in occasione del trentennale della Cooperativa Tonino Setola che le gestisce. A celebrare la funzione il vescovo Don Livio Corazza, il vicario episcopale don Enzo Scaioli e Don Matteo. Alla presenza di oltre 600 alunni, dall'infanzia alle medie, gli insegnanti e alcuni genitori, il vescovo ha ricordato l'importanza dell'aiuto reciproco e dell'impegno necessario allo studio, augurando un buon inizio di anno scolastico. In occasione della festa degli angeli custodi, Corazza ha paragonato il lavoro degli insegnanti a quello degli angeli, "che guidano, indirizzano e sostengono il cammino di ogni bambino". Si è poi soffermato in un incontro con gli alunni di terza media, incoraggiandoli a valorizzare i propri talenti in vista della scelta della scuola superiore.