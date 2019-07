Il vescovo incontra gli attivisti dei Fridays for future: "Andate avanti, siete un segno di speranza"

Venerdì mattina il vescovo Livio Corazza ha incontrato in Vescovado i rappresentanti forlivesi del movimento “Friday for future”, accompagnati da don Andrea Carubia, responsabile diocesano della pastorale giovanile, con i quali ha dialogato sulla cura della "casa comune del creato", a partire dalle indicazioni della enciclica "Laudato si’" di papa Francesco. I rappresentanti del movimento hanno presentato al Vescovo le loro prossime iniziative e monsignor Corazza ha assicurato che continuerà l’impegno della diocesi, anche valorizzando ulteriormente le occasioni già presenti nella vita della Chiesa, come la Giornata per la salvaguardia del creato e la preghiera delle rogazioni per la benedizione delle campagne. “Andate avanti – ha concluso il Vescovo – siete un segno di speranza”.