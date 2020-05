Il vescovo Livio Corazza annuncia i nuovi passi della "Via della Speranza"

Il vescovo Livio Corazza ha annunciato altri passi della “Via della speranza”, il percorso di preghiera nell’incontro con luoghi e testimonianze significative della Diocesi per ricordare che "queste luci di speranza illuminano il nostro cammino soprattutto ora che abbiamo ripreso la vita di comunità". "Con queste ulteriori tappe - prosegue Corazza -. concludiamo il percorso comunitario della via della speranza. Ma, come ha detto papa Francesco all’udienza generale del 20 maggio, la preghiera è la prima forza della speranza. Per questo camminando si apre cammino".

Alle celebrazioni possono partecipare anche i fedeli nei limiti previsti dal protocollo firmato da Governo e Cei, con i posti limitati (in Cattedrale il numero massimo dei posti è 150), rispettando le distanze e le norme di sicurezza e indossando la mascherina. Giovedì, alle 10, in Cattedrale, santa messa crismale concelebrata da tutti i sacerdoti della Diocesi; mentre sabato, alle 20.45, in Cattedrale, veglia di Pentecoste alla presenza dei soli rappresentanti delle unità pastorali e delle associazioni ecclesiali (su invito).

Domenica,, alle 10, in Cattedrale, santa messa per la solennità di Pentecoste (in diretta su Teleromagna), mentre martedì 2 giugno, alle 20, a Galeata, ci sarà una santa messa nell’anniversario della morte del Venerabile don Giulio Facibeni, fondatore dell’Opera Madonnina del Grappa. Giovedì 11 giugno alle 20, in piazza Saffi (davanti al chiostro di San Mercuriale), santa messa per la solennità del Corpus Domini; mentre sabato 13 giugno, alle 11, al santuario di Montepaolo, santa messa per la festa di Sant’ Antonio di Padova. Le celebrazioni sono trasmesse in diretta sul canale Youtube della pastorale giovanile diocesana, quella del 13 giugno sarà trasmessa in differita a partire dalle 14.30