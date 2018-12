Il vescovo Livio Corazza inaugura la casa Famiglia "Stella Pacis"

Domenica il vescovo di Forlì Livio Corazza al termine della messa delle 10,30 celebrata a Regina Pacis si recherà in via Bertola 11 per l’inaugurazione della nuova Casa Famiglia “Stella Pacis” che fa parte del progetto “Famiglie Tutor”. La catechista Maria Stella insieme al marito e ai due figli costituiranno il punto di riferimento per le famiglie che una alla volta saranno ospitate nella casa, lasciata in beneficenza da Lina Mambelli ed Elio Grillanda, parrocchiani di Regina Pacis. La Famiglia Tutor affianca una famiglia in situazione di criticità temporanea ed entrambe si impegnano a camminare insieme per un periodo definito, da 6 mesi ad un anno. Tutti i componenti di entrambe le famiglie sono coinvolti in questo cammino, portando un contributo diverso a seconda del ruolo ricoperto, dell’età, della professione, delle inclinazioni.

La responsabilità della Famiglia Tutor è supportare la famiglia ospite, che deve poter contare sull’accompagnamento di una figura competente, non giudicante, capace di offrire consigli, spazi di riflessione e carica emotiva. La famiglia attualmente ospitata è nigeriana, composta da papà, mamma e 4 bambini di 6 anni, 4 anni e due gemellini di 2 anni. Il compito della Famiglia Tutor è quello di suggerire alcune strategie educative e comportamentali affinché possano integrarsi sia sul territorio, sia a scuola. Una scuola di vita quotidiana, quindi, una scuola di relazioni per costruire i legami e l’appartenenza con il territorio di accoglienza. "In poche parole – racconta Maria Stella - diventare famiglia tutor è come essere dei buoni vicini di casa, significa condividere le proprie gioie e le difficoltà di ogni giorno; un buon vicino è la persona con cui parlare, con cui ci si confronta o si chiede aiuto".