Il vescovo Livio ringrazia l’Aeronautica per l'aiuto al progetto "Casa dei Giovani di Grazie"

Mercoledì nella Diocesi di Forlì-Bertinoro, in Piazza Dante Alighieri, il vescovo Livio Corazza ha accolto il comandante del Secondo Gruppo Gruppo Manutenzione Autoveicoli, il tenente colonnello Luca Zorzan accompagnato da una delegazione, per consegnare un attestato di riconoscenza all’ente forlivese per lo spirito solidale del personale militare e civile che ha voluto partecipare volontariamente alla raccolta fondi per sostenere il progetto “Casa dei Giovani di Grazie” in aiuto ai bambini della Costa d’Avorio colpiti dalla guerra.

Grazie alla collaborazione dell’Orchestra a Fiati e Percussioni del Conservatorio “B. Maderna” di Cesena e del Liceo Musicale Statale di Forlì, è stato possibile raggiungere l’obiettivo di raccogliere un importante contributo che sosterrà il progetto umanitario di Padre Guy Roland. Zorzan ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, "nel solco di un percorso in cui l’Aeronautica Militare vuole essere una Forza Armata sempre più utile all’Italia. Proprio progetti come questi indirizzati a donare quanto possibile ai meno fortunati, testimoniano la grande generosità di tutti e il consolidamento di una cultura solidale al servizio della collettività, nel pieno rispetto delle radici cristiane del nostro Paese".

Il vescovo Livio ha espressamente ringraziato tutti gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare che "anche in questa occasione hanno saputo dimostrare un’empatica vicinanza ai bisognosi. Sono questi gesti, queste iniziative, che fortificano lo spirito solidale delle persone e l’Aeronautica Militare, forse perché è abituata a volare in alto, è sempre in prima linea in queste occasioni così speciali".