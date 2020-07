Il viaggio de "L’Italia che fa" fa tappa a CavaRei: la cooperativa sociale si racconta su Raidue

Nuovo appuntamento in Romagna per il programma di Rai2 “L’Italia che fa”, che dal primo di giugno racconta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.30, le storie e i desideri di chi si impegna per gli altri. Se questa settimana il programma condotto da Veronica Maya ha portato sul piccolo schermo la storia e l’impegno della Casa Accoglienza San Giuseppe di Meldola, la prossima settimana ad essere raccontata sarà l’attività di CavaRei. Ogni settimana vengono infatti presentate diverse storie di comunità locali che si raccontano in prima persona, coinvolgendo le persone da casa, gli attori e i beneficiari dei progetti che spaziano in vari ambiti: chi si occupa di bambini, chi di anziani, chi di cultura, di educazione, di ambiente.

La settimana si aprirà lunedì con una presentazione generale di tutte le tappe che verranno toccate nel corso della settimana stessa, partendo proprio da Forlì con il progetto CavaRei per passare poi a Rovigo con Conta su di noi dedicato ad anziani in condizioni di solitudine e infine a Torino con Yepp, e le attività dedicate ai più piccoli. Martedì ci sarà poi il primo focus che sarà proprio su Forlì e CavaRei, l’impresa sociale nata nel 2018 dalla fusione delle cooperative sociali Il Cammino e Tangram. Oggi CavaRei assiste, riabilita, occupa e inserisce al lavoro più di 130 persone, grazie ai suoi 80 soci, 60 collaboratori e volontari, con un fatturato di 2,6 milioni di euro. CavaRei ogni giorno si impegna per costruire una comunità inclusiva, accogliendo la fragilità e valorizzando l’unicità di ogni persona. La sua mission è infatti quella di creare luoghi per la disabilità e per la comunità. Luoghi che esprimano i valori dell’attenzione all’altro, dell’integrazione, della condivisione, della solidarietà e della cooperazione attraverso la valorizzazione della relazione con le persone, ospiti, famiglie, operatori, e volontari. A parlare dell’esperienza forlivese, come ospite in collegamento, l’attrice e conduttrice televisiva Barbara De Rossi.

CavaRei tornerà poi protagonista in studio venerdì 10 luglio, insieme alle altre realtà presentate nel corso della settimana, con un racconto corale assieme agli ospiti che hanno partecipato alle diverse puntate. Un modo nuovo per creare nuove connessioni tra progetti e persone. L’obiettivo del programma è infatti raccontare l'Italia che fa, quella che unisce gli sforzi tra istituzioni, aziende e terzo settore, affrontando tematiche e situazioni che toccano da vicino il quotidiano di ogni famiglia con problematiche da affrontare, con impegno, fiducia, passione e professionalità. Con uno sguardo verso il futuro. La partecipazione di Cava rei al programma è stata promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che ha sostenuto la realizzazione e trasmissione sulle reti RAI di “L'Italia Che Fa” fin dalla sua ideazione insieme a Fondazione Cariplo, Fondazione EY Italia Onlus, Compagnia di San Paolo, Fondazione di Modena, Impresa Soc. Con I Bambini, Fondazione Con il Sud, Fondazione Carispezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Progetto Ager-AGroalimentare e Ricerca e Actionaid Italia.