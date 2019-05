Il Vice Ministro Fioramonti in visita al Campus di Forlì

Lunedi dalle ore 9.30 alle 12.00, presso la Sala Conferenze del “Padiglione Melandri” il Vice Ministro Miur Lorenzo Fioramonti in occasione di una visita istituzionale, si confronterà con i docenti del Campus forlivese relativamente a tutta una serie di tematiche concernenti le attuali e future strategie pensate per l’Università. A seguire una visita della struttura del Campus.

"Si tratta della prima visita in Romagna del viceministro MIUR e sono perciò molto orgoglioso di poterlo accompagnare alla scoperta di quella che è ritenuta un'eccellenza e non solo nel nostro territorio" dice Carlo Ugo de Girolamo deputato del Movimento 5 Stelle.

"Il Campus di Forlì - continua de Girolamo - è infatti una delle strutture universitarie al momento più innovative sia nel panorama italiano che europeo. In questa sede da anni vengono offerti corsi di studi che risultano ai primi posti delle classifiche nazionali per quanto attiene il prestigio scientifico dei docenti, la qualità dei propri laureati, le crescenti opportunità di internazionalizzazione offerte all’interno dei vari corsi di laurea, gli elevati standard qualitativi dei servizi di supporto alla didattica e la crescente espansione degli spazi destinati ad accogliere gli studenti nello svolgimento delle loro attività".

"Da studente prima e da docente poi - conclude il deputato - ho avuto l'onore di poter insegnare al Campus e condividere con la comunità accademica locale non solo intere giornate di studio e ricerca, ma anche un percorso di crescita professionale e di vicinanza umana, sicuramente introvabile in altri contesti universitari. Per questo motivo ho voluto fortemente favorire questo primo incontro istituzionale, segno anche dell'attenzione che questo ministero rivolge al comparto universitario in quanto elemento chiave per la rinascita sociale ed economica dell'intero Paese".

L'incontro previsto per lunedì 13 maggio si terrà a partire dalle ore 9.30 presso la Sala Conferenze del "Padiglione Melandri" in p.le Solieri 1 (2° piano) e sarà preceduto e seguito da una visita alla nuova struttura del Teaching Hub, la Scuola di Scienze Politiche, la Biblioteca e la "cittadella universitaria" all'interno del Campus.